Municipales en approche

« On leur demande une lettre de motivation » : Le RN met en place un processus de sélection rigoureux des candidats pour « éviter les canards boiteux » en 2026

Le Rassemblement national affirme avoir tiré les leçons de sa campagne électorale de juin 2024, marquée par une série de polémiques autour de plusieurs de ses candidats. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a annoncé avoir mis en place une commission d’investiture renforcée, chargée d’examiner avec plus de rigueur les profils présentés aux élections. Cette nouvelle instance aurait pour objectif d’écarter les candidatures jugées problématiques et de restaurer l’image du parti, mise à mal par des affaires embarrassantes durant la dernière campagne. Le RN assure vouloir éviter tout nouvel impair à l’avenir.