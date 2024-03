Retraite : les Suisses refusent de relever l’âge de départ à 66 ans et s’octroient un 13e mois

Les Suisses ont voté ce dimanche 3 mars contre le décalage de l'âge de départ à la retraite de 65 à 66 ans.

Après avoir relevé l’âge de départ des femmes de 64 à 65 ans, il y a dix-huit mois, nos voisins helvètes ont voté ce dimanche 3 mars contre le décalage de l’âge de départ à la retraite de 65 à 66 ans pour l’ensemble des actifs. Selon les premières estimations, les Suisses ont donc refusé cette mesure, qui visait à assurer la pérennité du financement de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Ils ont cependant voté, avec une nette majorité (58%) pour la mise en place d’un treizième mois pour les retraités. Ce vote avait été lancé à l’initiative de l’Union Syndicale Suisse (USS) qui dénonçait l’importante hausse du coût de la vie dans le pays, depuis deux ans. La proposition a été validée par plus de la moitié des 26 cantons, condition sine qua non à son application. Ainsi, plus de 2,5 millions de retraités suisses pourront bénéficier d’un sérieux coup de pouce d’ici à 2026. Le coût estimé par le gouvernement helvétique, qui était lui-même opposé à cette proposition, s'élève à plus de 4 milliards de francs suisses, soit 4,2 millions d’euros. Aujourd’hui, la retraite plancher pour une personne seule s’élève à 1 225 francs par mois et la pension maximale atteint 2 450 francs.

Afin de financer ce dossier, il s’agit maintenant de s’atteler au chantier des hausses fiscales. Selon les projections de l’Ofas, la Sécurité Sociale suisse, le choix issu de ce vote, avancera le déficit financier de l’AVS de 2030 à 2026.