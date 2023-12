Repas de Noël : du saumon fumé rappelé dans toute la France à cause d'un risque de listériose

Du saumon fumé rappelé dans toute la France à cause d'un risque de listériose

C'est l'un des mets de prédilection des repas de Noël... Mais attention ! Un lot de saumon fumé de Norvège prétranché à la machine, au format 1 kg et de marque SAS Le Fumoir, est rappelé en raison d'un risque de listériose.

Ce lot a été commercialisé par des grossistes et a donc été distribué dans les grandes surfaces de toute la France, précise le site gouvernemental Rappel Conso, qui ne précise donc pas les enseignes concernées. Les produits ont été commercialisés depuis le 5 décembre, avec une date limite de consommation fixée au 1er janvier 2024, et ont pour numéro de lot 11173011.

La listériose est une maladie rare mais grave, qui peut être mortelle. Elle est causée par une bactérie, la Listeria monocytogenes, qui peut se trouver dans certains aliments, notamment les produits de la mer, les viandes et les produits laitiers. Les symptômes de la listériose apparaissent généralement entre 2 et 60 jours après l'ingestion d'aliments contaminés. Ils peuvent être légers, tels que de la fièvre, des maux de tête et des courbatures, ou plus graves, tels que des complications neurologiques, des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte, ou une infection généralisée.

Si vous avez du saumon fumé de ce lot dans votre réfrigérateur, il est important de ne pas le consommer. Vous pouvez le jeter ou le rapporter en magasin pour bénéficier d'un échange d'ici le 9 janvier.

Pour rappel, pour éviter d'être contaminé par la listériose, il est important de prendre certaines précautions lors de la manipulation des aliments :

- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après la préparation des aliments.

- Lavez soigneusement les fruits et légumes.

- Faites cuire les aliments à cœur, en particulier les viandes, les volailles et les produits de la mer.

- Conservez les aliments au réfrigérateur à une température inférieure à 4°C.

À Lire Aussi

Noël en famille n’est pas joyeux pour tout le monde et voilà comment se préparer aux réveillons émotionnellement toxiques