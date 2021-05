Renaud Muselier s’est fait piéger selon Xavier Bertrand qui dénonce les manœuvres d'Emmanuel Macron

Xavier Bertrand

Dans une interview au Figaro, Xavier Bertrand, candidat aux élections régionales et à la présidentielle s'en prend longuement et sévèrement à Emmanuel Macron.

"Emmanuel Macron est un calculateur froid, un destructeur. Il est parfaitement lucide sur le rejet dont il est l’objet. Il pense que sa seule chance de l’emporter - il se trompe en cela - c’est de n’avoir en face de lui que Marine Le Pen. Pour cela, il lui faut briser la droite. Sous couvert de pseudo-front républicain, c’est ce qui sous-tend cet accord" déclare Xavier Bertrand.

A propos de la région PACA, Xavier Bertrand ajoute : "S’agissant de Renaud Muselier, il s’est bien sûr fait piéger. Éric Ciotti et Christian Jacob ont eu raison de s’opposer courageusement à cet accord. Ce qui est désormais engagé est un combat implacable sur le terrain des valeurs. D’où mon second message: nous, la droite, nous devons relever ce défi pour la France, et nous avons tous les atouts pour gagner."

Pour Xavier Bertrand : "Emmanuel Macron sait que son adversaire le plus dangereux c’est la droite républicaine. C’est pour cela qu’il cherche à la briser."