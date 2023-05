Réforme du lycée professionnel : ce qu’il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, président de la République.

Faire des lycées professionnels une "cause nationale". Emmanuel Macron a présenté jeudi sa réforme, financée à hauteur d'un milliard d'euros supplémentaires par an, lors d'un déplacement en Charente-Maritime.

L'État va investir "un milliard d'euros par an" supplémentaires pour les lycées professionnels, a annoncé jeudi, lors d'un déplacement en Charente-Maritime, Emmanuel Macron, faisant de la réforme de ces établissements "une cause nationale". "On va mettre un milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel (...). On doit aller vers 100% d'insertion professionnelle", a déclaré le chef de l'État.

Investir dans ces établissements, ce n'est "pas simplement une réforme", mais "une cause nationale", a-t-il ajouté lors de ce déplacement dans le lycée technologique et professionnel Bernard Palissy à Saintes. "C'est une cause parce que cela concerne un tiers de nos jeunes qui ont eu des difficultés avant".

Déterminé à reprendre la main et à tourner la page de la crise des retraites avec des sujets proches des préoccupations des Français, le président de la République a annoncé "une indemnité de stage progressive" en fonction du niveau du lycéen. Ce dernier sera rémunéré à hauteur de 50 euros par semaine en seconde, 75 euros en première et 100 euros en terminale, a-t-il détaillé.

Pour l'année de terminale, qui nécessite davantage de "souplesse", "la durée des stages sera augmentée de 50%". Emmanuel Macron a aussi évoqué la fermeture de certaines filières, sans préciser lesquelles. "Quand on a une filière (...) où il y a très peu de débouchés en emploi, très peu de débouchés en enseignement supérieur, cela veut dire que c'est sans doute une filière qu'il faut fermer", a-t-il relevé.

Le chef de l'État a annoncé la mise en place d'"un bureau des entreprises dans chaque lycée professionnel" pour garantir un meilleur accompagnement des élèves, et la venue dans ces établissements de "professeurs associés" issus du monde de l'entreprise.

