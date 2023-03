Réforme des retraites : le patron des députés LR, Olivier Marleix, précise que son groupe « ne votera pas » les motions de censure

Olivier Marleix a précisé que le groupe des Républicains « ne votera pas » les motions de censure.

Olivier Marleix, président du groupe LR, s’est exprimé à la tribune de l’Assemblée nationale lors des débats sur les motions de censure déposées contre le gouvernement suite au recours au 49-3. Olivier Marleix est à la tête d'un groupe divisé à l'Assemblée sur les motions de censure. Une partie de ses troupes souhaite censurer le gouvernement.

Olivier Marleix a tenu à clarifier la position des Républicains :

« Non, nous ne nous associerons pas à ceux qui ont pour funeste slogan : « tout cramer ou Révolution ». Nous ne voterons donc pas les motions de censure ».

Plus tôt dans la journée, plusieurs députés Les Républicains, dont Aurélien Pradié, ont pourtant annoncé vouloir voter la motion de censure déposée par le groupe Liot, la seule qui pourrait faire chuter le gouvernement.

Le président des députés LR, Olivier Marleix, refuse que les représentants LR soient « les témoins de noces barbares entre ceux qui assument le chaos et ceux qui n’ont aucune proposition pour sauver les retraites ».

Olivier Marleix a tenu à adresser un message à Emmanuel Macron :

« Le président a plusieurs options sur la table (...). Soyons clair, il n'y a aucune offre de notre part, juste une demande : le voir exercer différemment son mandat. A lui d'entendre les avertissements s'il veut aller au bout de son quinquennat. Réformer oui, fracturer non. (…) Pour contester, il suffit d'être virulent. Pour reconstruire, il faut être responsable, courageux et cohérent. Vous êtes tous en train de tirer le pays vers le fond, sans proposer de le redresser. Le seul sujet au fond, c'est le déclin de la France, désormais au 25e rang seulement de richesse par habitant. Année après année, notre pays s'appauvrit (…) Le président de la République n'a-t-il rien retenu de la crise des gilets jaunes ? Sans respect des Français, des corps intermédiaires, des partenaires sociaux, rien n'est possible. Le bras d'honneur, Mme la Première ministre, n'est pas une méthode de gouvernement ».