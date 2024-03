Réforme de l'assurance chômage : « Le pays crève du chômage de masse », lance la ministre du Travail

Catherine Vautrin, ministre du Travail.

« Le pays crève du chômage de masse », estime Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, sur Franceinfo, jeudi 28 mars, alors que le Premier ministre a annoncé mercredi soir une nouvelle réforme de l'assurance-chômage.

Elle a une « vision totalement différente » de Sophie Binet qui est, critique la ministre, dans « une logique où on laisse les gens dans la situation du chômage de masse ». La secrétaire générale de la CGT avait déploré plus tôt sur franceinfo « l’obsession du gouvernement pour les privés d'emploi vire maintenant au trouble obsessionnel ».

« Le sujet, c'est chômage, formation, retour vers l'emploi dans des délais le plus court possible », défend Catherine Vautrin. « Plus vous restez longtemps au chômage, moins vous avez de chance de retrouver un boulot », a-t-elle ajouté Catherine Vautrin en se référant à une étude de la Dares qui sera rendue en juin.