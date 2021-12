Réforme : diplomates en colère contre l'Elysée

Jean-Yves Le Drian

Depuis l’annonce de la disparition de deux corps historiques, les diplomates ont compris qu’il leur serait impossible de faire plier Emmanuel Macron constate Le Monde.

La fronde a commencé à monter courant octobre quand le sujet s’est précisé. La mesure concerne en effet deux corps au cœur des rouages de la diplomatie française : celui des conseillers des affaires étrangères et celui des ministres plénipotentiaires, « mis en extinction » à partir de 2023 explique Le Monde, en dépit du refus initial de leur ministre, Jean-Yves Le Drian.

Ces hauts fonctionnaires auront alors vocation à rejoindre un nouveau « corps des administrateurs de l’Etat », où seront rassemblés les cadres jusqu’ici formés par l’Ecole nationale d’administration (ENA), elle-même remplacée par l’Institut national de la fonction publique, à partir de janvier 2022 ajoute Le Monde.

« Il est faux de penser que tous ces personnels peuvent être interchangeables. On ne naît pas diplomate, on le devient sur le terrain en se confrontant aux Russes, aux Américains, ou aux Chinois, au fil des années et des postes », dénonce une jeune recrue citée par Le Monde.