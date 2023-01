Réforme des retraites : une rentrée explosive

Personnes âgées

La réforme des retraites, est la plus épineuse et explosive des deux quinquennats d'Emmanuel Macron, sera présentée le 10 janvier, malgré l'opposition politique et syndicale. Le gouvernement avait ipensé à la présenter à la mi-décembre, mais les craintes de grèves pendant les fêtes, de divisions au sein de la majorité et, les scrutins dans la fonction publique avaient poussé le gouvernmement à se laisser un mois de réflexion supplémentaire écrit Le Figaro.

La première ministre Élisabeth Borne va recevoir à nouveau les partenaires sociaux demain et après demain.

"Une fois la réforme présentée, l’exécutif ne compte pas traîner. Le projet de loi devrait être adopté en Conseil des ministres le 18 ou le 25 janvier, pour un examen dans la foulée au Parlement." ajoute Le Figaro.