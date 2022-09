Quel futur pour TF1 et M6 ?

studio de télévision

Après avoir dépensé des dizaines de millions d'euros en frais d'avocats, études économiques ou lobbying, et les centaines d'heures passées par leurs équipes sur leur projet de fusion, TF1, M6 et leurs actionnaires n'auront pas de cérémonie de mariage écrivent Les Echos.

Pis encore, les deux groupes se retrouvent dans une situation sans doute plus difficile qu'il y a un an et demi, à l' annonce de la fusion . TF1 et M6 martèlent depuis des mois que cette union était nécessaire, voire une question de survie. Ils vont devoir montrer désormais qu'ils sont capables de faire cavalier seul alors qu'ils sont soumis à la rude concurrence des plateformes ajoutent Les Echos.

« L'Autorité a adopté une approche rétrograde, encore une fois on laisse passer les trains », enrage un connaisseur cité par Les Echos. « On laisse la porte grande ouverte aux plateformes mais on empêche les acteurs français de jouer un rôle. Dans quatre ou cinq ans on s'en mordra les doigts ! »