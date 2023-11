Punaises de lit : un homme meurt après l'utilisation d'un insecticide

Un homme de 87 ans a été retrouvé inanimé chez lui le 29 octobre. Une enquête a été ouverte pour « homicide involontaire ». Les chefs de « mise en danger de la vie d’autrui » et « vente non autorisée de produit dangereux » ont aussi été retenus.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour « homicide involontaire » après la découverte d'un insecticide interdit, utilisé contre les punaises de lit au domicile d'une personne âgée décédée.

Alain, le fils de la victime, a retrouvé son père et son frère le 29 octobre dernier dans un HLM de Vénissieux. Alors que le foyer se plaignait de piqures depuis plusieurs mois et que les punaises de lit deviennent un sujet de plus en plus abordé dans l'espace public, la femme de ménage leur mentionne une personne vendant un excellent produit pour se débarrasser de ces insectes.

Le produit en question, le « Sniper 1000 EC », fabriqué en Chine, est interdit à la vente dans l'Union européenne en raison « de sa trop forte toxicité », précise le parquet à l’AFP. Pourtant, deux flacons sont retrouvés dans l’appartement. « Les médecins urgentistes m’ont d’abord dit que mon père avait fait une hémorragie cérébrale et qu’ils le transféraient en unité neurologique. Très vite, ils m’ont dit qu’il vivait ses derniers jours », raconte Alain au Parisien.

L’enquête, confiée à la division sud de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), doit déterminer le rôle exact qu'a pu jouer le Sniper 1000 EC dans le décès de cet homme de 87 ans ainsi que le circuit de vente qui lui a permis d'accéder à ce produit.

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a répertorié plus de 1.000 cas d'intoxications, parfois graves, entre 2007 et 2021, à des produits insecticides utilisés dans la lutte contre les punaises de lit.