Punaises de lit : l’autre insecte qui s’apprête, peut-être, à envahir votre logement

Une punaise rayée, photo AFP

En matière de punaises, il n’y a pas que celles qui s’attaquent aux dormeurs. Bien sûr, les punaises de lit effraient tout ou partie des franciliens. A en croire les informations du Monde, elles auraient déjà envahi la maison ou l’appartement de 11% des ménages français entre 2017 et 2022. Ces données, qui datent de l’été dernier, reposent sur un sondage Ipsos réalisé en juillet 2022 pour un groupe de travail organisé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). S’il ne s’agit donc évidemment pas de nier l’impact de ces nuisibles sur la vie des malheureuses et des malheureux concernés, il importe aussi de rappeler qu’elles ne sont pas les seules punaises susceptibles d’investir un logement.

De fait, compte tenu des températures observées depuis le début de l’automne, il y a fort à parier que les habitations des Françaises et des Français soient bientôt envahies par leurs cousines, les punaises vertes et les punaises brunes. Pas de panique, cependant : elles sont invasives, certes, mais considérablement moins problématiques que la punaise de lit. Elles ne piquent pas, pour commencer, mais peuvent tout de même émettre une odeur désagréable quand on les écrase ou qu’elles se sentent menacées. La punaise des bois, brune, tend à se nicher dans la laine de verre et se retrouve donc le plus souvent sur les façades ainsi que les encadrements de fenêtre, note France Info. A l’inverse, la punaise verte préfère le jardin, ou elle trouve fruits, légumes et fleurs. L’une comme l’autre peuvent pondre jusqu’à 200 œufs, deux fois par an.

Elles s’invitent à la maison pendant la saison froide. La meilleure façon pour s’en débarrasser consiste donc, le plus souvent, à se munir d’une moustiquaire ou d’un filet placé devant sa fenêtre pour limiter l’accès à votre domicile.