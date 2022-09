PSG et "char à voile", Christophe Galtier "regrette" sa plaisanterie

Christophe Galtier

Le PSG s'est illustré mardi soir dans son match contre la Juventus en Ligue des Champions, mardi soir, à Paris. Une bonne nouvelle pour Christophe Galtier empétré dans dans la polémique provoquée par sa réponse à une question sur des éventuels voyages en TGV avec son équipe.

Galtier avait répondu que le club étudiait la possibilité de se déplacer "en char à voile", déclenchant un fourire de Mbappé. Une réponse qui est très mal passée, de la mairie de Paris au ministère de la Jeunesse et des sports, en passant par de nombreuxcommentateurs et chroniqueurs.

Galltier était donc attendu sur ce sujet, après le match. Hier soir le ton était à l'apaisement quand Canal + a interrogé l'entraîneur : « Ce n’était pas le moment, je le regrette. C’était une blague de mauvaise qualité, pas au bon moment, mais croyez-moi que je suis concerné pour les problèmes de climat de la planète. Je sais la responsabilité que nous avons. J’ai entendu beaucoup dans la journée que nous étions hors-sol, c’est faux. On n’est pas hors-sol. On est très lucides. Cette blague arrive au moment mauvais, elle est de mauvais goût, je le regrette. Mais de-là à en faire une polémique, à nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. J’ai des joueurs qui font très attention au climat, sérieux. On leur reproche beaucoup de choses. »

Galtier a rappelé que le PSG avait été à Lille en autocar, tout en ajoutant en conclusion : "En France, ce n’est plus possible de faire de l’humour".