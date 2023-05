Primaire LR : «Sans candidat naturel pour 2027, il faut un principe de sélection», estime Lisnard

Invité sur Europe 1, David Lisnard a salué du bout des lèvres le retour de Laurent Wauquiez sur la scène médiatique, saluant «quelqu'un de haut de niveau» et «personne de grande qualité»

Un mode de désignation du candidat LR écarté par Éric Ciotti qui, lors de sa campagne à la présidence du parti, a affirmé qu'il s'opposerait à toute forme de primaire. Tout en réaffirmant son soutien à Laurent Wauquiez. Mais voilà, estime le maire de Cannes ce matin 10 mai : «À partir du moment où il n'y a pas de candidat naturel, on l'a vu dans les derniers sondages, à partir du moment où il n'y a pas d'évidence, il faut un principe de sélection.»

Invité sur Europe 1, David Lisnard a salué du bout des lèvres le retour de Laurent Wauquiez sur la scène médiatique, saluant «quelqu'un de haut de niveau» et «personne de grande qualité». Avant d'estimer qu'il faudra, «au bon moment», «pas trop près de la présidentielle», «une primaire ouverte» afin de «recréer de l'intérêt» autour de «nos propositions». «Il faut redevenir audibles, crédibles et éligibles», juge David Lisnard.

Le président de l'Association des maires de France a par ailleurs évoqué les élections européennes, qui «doivent être la première marche vers une nouvelle espérance portée vers la droite et le centre tout en portant un discours fort sur l'Europe». David Lisnard estime qu'il ne faut pas «enjamber ces élections». «On est capables d'avoir un corpus très fort et avec mon parti, Nouvelle Énergie, je proposerai en septembre un corpus là-dessus.» Le maire de Cannes écarte aussi l'idée de se présenter aux européennes. «J'y ai pensé, j'y ai réfléchi», assure-t-il. «Je suis maire et aujourd'hui et on ne peut plus se présenter aux élections européennes et garder son mandat de maire. Et moi, j'irai jusqu'au bout de mon mandat.»