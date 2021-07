Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse veut "dénormer, décentraliser, faire confiance aux entreprises, à la société civile"

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

"Si vous saviez le nombre d'hommes politiques qui m'ont contactée en m'expliquant que je ferais un formidable Premier ministre! Faire tout le boulot sans avoir le titre : c'est la vie de beaucoup de femmes", déclare Valérie Pécresse en préambule d'un long portrait que lui consacre le JDD ce dimanche 25 juillet.

La présidente de la région Ile-de-France, qui s'est déclarée jeudi candidate à la présidentielle de 2022, assure que si elle se présente, "c'est pour gagner". Et pour elle, le meilleur moyen d'y parvenir est de miser sur son programme. "C'est Nicolas Sarkozy qui me l'a appris : une élection se gagne sur les idées", dit-elle.

Dans le JDD, elle explique vouloir "dénormer, décentraliser, faire confiance aux entreprises, à la société civile" car "quand l'État fait tout, ça s'appelle le communisme", dit-elle. Avant d'assurer : "laissez-moi diriger le pays, je vous en ferai des économies !"

Et quand le journaliste lui fait remarquer que la droite est coutumière de ces promesses, rarement tenues, elle rétorque : "Mais c'est pour ça que je me présente! Moi je fais! Et je n'en peux plus des beaux discours." Son modèle ? "Angela Merkel", répond-elle.

