Présidentielle 2022 : Arnaud Montebourg jette l'éponge

Arnaud Montebourg

"Chers toutes et tous, j'ai souhaité m'exprimer ce jour - et moi seul - devant les Français qui ont soutenu et encouragé ma candidature déclarée à Clamecy le 4 septembre dernier. Bien sincèrement à vous." écrit Arnaud Montebourg sur son compte Twitter.

Dans une courte vidéo, tournée à Bibracte il revient sur sa campagne avant de dire " j’ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle" "en homme libre, absolument libre,". "en homme sincèrement engagé". Il ne "veut pas ajouter du désordre et de la confusion".

Il conclut en levant la main "A bientôt".

Montebourg a été obligé de reconnaître que sa candidature n'avait pas déchaîné l'enthousiasme au sein de sa famille politique. Il était crédité d'environ 1% dans les sondages portant sur les intentions de vote.

Arnaud Montebourg ne se désiste pas au profit d'une autre candidature.