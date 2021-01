Présidentielle : une plate-forme participative pour le Rassemblement National

Marine Le Pen

A l'occasion de ses vœux à la presse, Marine Le Pen a présenté, hier, la plate-forme numérique participative M l’avenir.

Née en dehors du RN et pilotée par le transfuge de Debout la France, Jean-Philippe Tanguy, ainsi que par le conseiller aux relations extérieures de Marine Le Pen, Franck Allisio, selon Le Figaro, la nouvelle plateforme a été mise en ligne lundi dans le but de publier tribunes et contributions de citoyens, sympathisants et cadres du mouvement sur tous les sujets…

«Quand il nous apparaîtra que des idées proposées méritent d’être creusées, nous irons les extraire de ce site pour les étudier, pour voir leur faisabilité et, éventuellement, pour les intégrer dans mon projet présidentiel», a expliqué Marine Le Pen, sous réserve que ces idées «correspondent, bien évidemment, à ce que pense le mouvement».