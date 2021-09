Dans un message publié sur Twitter, Damien Abad, préisent du groupe parlemntaire des Républicains, se félicite de l'image d'union affichée par les candidats de la droite à Nîmes, lors des journées parlementaires des Républicains.

"Très heureux d’avoir aux cotés des députés #LR, lors de nos journées parlementaires, l’ensemble de nos candidats à la présidentielle !" dit le message accompagné d'une photo des convives : aux côtés de Christian Jacob et Gérard Larcher avec Damien Abad, on reconnaît, en effet Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Eric Ciotti, Xavier Bertrand, Michel Barnier, plus Laurent Wauquiez et Annie Genevard.

Certains médias ironisent sur cette union de façade. "En plein flou autour de la primaire, les candidats de droite s'affichent unis autour d'un repas" écrit BFM TV.