Présidentielle : le sénateur RN Stéphane Ravier rejoint Eric Zemmour

Stéphane Ravier et Eric Zemmour en novembre 2021.

Le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier, unique sénateur du Rassemblement national, a annoncé ce dimanche 13 février dans l'émission Le Grand Rendez-vous sur Europe 1, en partenariat avec CNEWS et Les Echos, son soutien à Eric Zemmour dans la course à l'Elysée.

"J'ai accordé mon parrainage pour solde de tout compte politique à Marine Le Pen , mais dans l'intérêt de la France, des Français et des Marseillais, je quitte le Rassemblement national pour soutenir Eric Zemmour et le rejoindre dans cette campagne", a déclaré Stéphane Ravier, pour qui "Éric Zemmour est le vrai rassembleur".

Le sénateur explique que "les quinze derniers jours qui viennent de s'écouler n'ont pas été des jours faciles". Une élue locale marseillaise, Sophie Grech, avait décidé d'accorder son parrainage à Eric Zemmour et avait été pour cela évincée du parti. Stéphane Ravier, après avoir plaidé en vain sa cause auprès de la direction du RN, avait annoncé la semaine dernière qu'il quittait les instances nationales du parti, pour ne plus se consacrer qu'à Marseille. Pour lui, Marine Le Pen éa lancé une véritable fatwa contre Sophie Grech". Il estime que le parti "n'a que faire du travail local" et qu'il a pris l'habitude "d'exclure et de couper des têtes de tous ceux qui n'ont pas mis un genou devant Marine Le Pen".

Militant depuis une trentaine d'année au Front national, Stéphane Ravier estime que ses idées sont désormais portées par Eric Zemmour. "Il est à l'écoute des sénateurs et des Français. Qu'il prend en compte la réalité des territoires, ceux qui aiment leur ville. Marseille est quand même la deuxième ville de France", a-t-il dit. A l'inverse, "Marine Le Pen dit tout et son contraire" et est "en permanence en train de reculer", a estimé Stéphane Ravier.

Il n'abandonne néanmoins pas l'idée d'un rassemblement entre les deux candidats d'extrême droite. Il redoute en effet un "suicide collectif" si les deux partis envoient chacun de leur côté 577 candidats aux élections législatives de juin.

