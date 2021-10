Présidentielle : Jean-Marie Le Pen soutiendra Eric Zemmour s'il est "le candidat du camp national le mieux placé"

Jean-Marie Le Pen en janvier 2021.

Alors qu'Eric Zemmour, candidat non déclaré à la présidentielle de 2022, talonne désormais Marine Le Pen dans les sondages pour l'élection présidentielle de 2022 (il est 15 % d’intentions de vote, selon un sondage Ipsos publié vendredi, contre 16% pour la candidate du Rassemblement national), il pourrait bien bénéficier d'un soutien important à l'extrême droite.

Jean-Marie Le Pen, qui a reçu Le Monde jeudi 30 septembre, a ainsi déclaré à la journaliste si le polémiste gagne des poids sur la candidate du Rassemblement national, c'est que "Marine a abandonné ses positions fortifiées et Eric occupe le terrain qu’elle a quitté". Le cofondateur du Front national, exclu du parti en 2015, est en effet hostile depuis toujours à la dédiabolisation opérée par sa fille. Il va même plus loin : "Si Eric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai", déclare le patriarche.

Et Jean-Marie Le Pen de tresser des louanges à Eric Zemmour, dont il apprécie son "courage" et sa "culture" ("ça devient rare"). Amis de longues dates, les deux hommes se parlent régulièrement. Mais sa potentielle candidate a étonné Le Pen. "Va-t-il savoir encaisser ? C’est pas si évident que ça, et moi j’en sais quelque chose parce que j’ai commencé à 0,74 %", note-t-il. Avant de souligne qu'Eric Zemmour étant juif, "il est difficile de le qualifier de nazi ou de fasciste. Cela lui donne une plus grande liberté."

