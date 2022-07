Pourquoi de plus en plus de petits commerçants ferment leur porte ?

Petit commerce

Marc Sanchez, le président du Syndicat des indépendants (qui représente 25 000 entreprises de moins de 20 salariés), est de plus en plus frappé par tous ces panneaux « bail à céder » qui essaiment, dans nos centres-villes souligne Le Parisien.

"Ce constat empirique est très loin du discours officiel : à grand renfort de prêts garantis par l’État (PGE) et autres allègements de charges, la doctrine du « quoi qu’il en coûte » aurait permis à la plupart des sociétés, grandes et petites, de passer sans encombre les turbulences liées au Covid" ajoute Le Parisien.

"Mais un autre indicateur, lui, montre au contraire des signes d’emballement : les cessations volontaires d’activité. Au premier semestre 2022, on en a répertorié près de 185 000, contre 129 000 environ au cours de la même période de 2021 et à peine plus de 102 000 au premier semestre 2020. Soit un quasi-doublement en deux ans, que les seuls départs à la retraite ne peuvent expliquer !"

"Alors, beaucoup de petits patrons préfèrent dire « stop », avant qu’il ne soit trop tard. « Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est engagée, vous êtes responsable de toutes vos dettes sur les deniers de l’entreprise, mais aussi sur vos deniers personnels », rappelle Marc Sanchez".