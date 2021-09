Pour Xavier Bertrand, "il y a un vrai risque de guerre civile" en France

Le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand.

Le candidat de droite à l'élection présidentielle a affirmé ce dimanche qu'il se battra contre "l'amalgame" entre "les islamistes et les musulmans".

Invité ce dimanche 19 septembre de l'émission "Le Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro, le candidat déclaré à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand, a estimé qu'il "y a aujourd'hui un vrai risque de guerre civile" en France. "Le président de la République doit tout faire pour l'éviter, et cela passe avant tout par la fin de l'impunité. Toute sanction doit voir une peine au bout, rapidement", a-t-il déclaré.

Le président de la région Hauts-de-France a ajotué que "vous avez des gangs, des bandes qui se battent avec des kalachnikovs, et ce ne serait pas une guerre civile ? Vous avez pendant ce temps-là des gens qui rentrent chez eux en rasant les murs, en baissant la tête, en espérant pouvoir rentrer tranquillement ou que leurs femmes et leurs enfants ne soient pas importunés". Malgré cela, il a regretté que "nous avons un président qui n'a jamais pris la mesure de l'insécurité dans notre pays et des violences."

Alors qu'Eric Zemmour partage le même constat, l'ancien membre des Républicains a tenu à se démarquer du polémiste. "Pour l'instant, la seule chose que j'ai retenue, c'est qu'il va falloir changer le prénom des enfants, ou interdire certains prénoms. Ça a vraiment sa place dans le débat politique ? C'est ça qui va faire en sorte que les Français vivent en paix, de leur travail, que leur vie soit moins difficile ?", a-t-il ironisé. Xavier Bertrand a encore affirmé que, contrairement à Eric Zemmour, il se "battrait" contre tous ceux qui feront l'"amalgame" entre "les musulmans et les islamistes". "On a parlé de guerre civile, elle peut aussi venir avec cette question religieuse", a-t-il dit.

À Lire Aussi

Ma Gauche à moi et le Service Public de l’audiovisuel

À Lire Aussi

Eric Zemmour a un problème avec ses origines. C'est pourquoi il fait tout pour s'en affranchir...

À Lire Aussi

Samuel Huntington au cœur des débats dans la prochaine élection présidentielle ?

À Lire Aussi

Débat sur les primaires, ou l’art de perdre du temps

À Lire Aussi

Xavier Bertrand dévoile ses propositions sur la sécurité au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron