La Cour de justice de l'Union européenne approuve l'interdiction du voile islamique dans la sphère professionnelle signale Le Point

La Cour de Luxembourg était saisie par deux femmes musulmanes vivant en Allemagne, une employée d'une pharmacie, l'autre comme puéricultrice. Elles contestaient devant la justice européenne l'interdiction de porter le voile islamique sur leur lieu de travail. La CJUE a estimé dans un arrêt qu'interdire le port d'un signe religieux visible n'était pas discriminatoire, s'appliquant à toutes les religions, et pouvait permettre d'éviter des conflits au sein d'une entreprise.

"En l’occurrence, la règle en cause semble avoir été appliquée de manière générale etindifférenciée, l’employeur concerné ayant également exigé et obtenu d’une employée portant unecroix religieuse qu’elle retire ce signe. La Cour conclut que, dans ces conditions, une règle telleque celle en cause au principal ne constitue pas, à l’égard des travailleurs qui observent certaines règles vestimentaires en application de préceptes religieux, une discrimination directe fondée surla religion ou sur les convictions" précise la Cour.