Alors que les débats pour la sélection du candidat à la présidentielle bat son plein chez Les Républicains, les ténors s'expriment eux aussi. Bruno Retailleau, chef du groupe Les Républicains au Sénat vient de sortir un livre sur l'écologie pour proposer un contre-modèle à la société décroissante que certains écologistes prônent actuellement. Cet ouvrage s'appelle Aurons-nous encore de la lumière en hiver ? Pour une écologie du réel et il désire « sortir de l’ambiguïté et démasquer les insincérités » car il avertir que « Il ne saurait y avoir de décroissance heureuse ».

À ce propos, il a été interviewé par Le Point et confirme que même si l'enjeu climatique est devenu une évidence pour tous il ne faut pas que l'écologie soit prise en otage par la gauche radicale. Il annonce même que " Le gauchisme est la maladie infantile de l’écologie" et que face à cela il faut une écologie du réel avec le génie humain comme la droite pourrait proposer. Il poursuit en évoquant la démétropolisation et que la "droite peut aussi se distinguer dans une nouvelle conception de l’aménagement du territoire" où les gens pourraient travailler là où ils peuvent vivre tout en respectant l'environnement.

