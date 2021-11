Port du masque, troisième dose, pass sanitaire : les pistes du gouvernement pour tenter de "sauver les fêtes de fin d'année" face à la pandémie de Covid-19

Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a évoqué les mesures envisagées par l'exécutif pour endiguer la hausse des contaminations. Ces mesures seront dévoilées ce jeudi lors d'une conférence de presse du ministre de la Santé, Olivier Véran.



Selon Gabriel Attal, "l'enjeu, c'est de protéger les Français face à la vague en consolidant nos acquis et en renforcant notre organisation de manière à sauver les fêtes de fin d'année et à traverser l'hiver le mieux possible".



Le porte-parole du gouvernement a précisé que "des orientations claires ont été actées ce matin", autour de trois axes : le "renforcement" des mesures barrières, le "renforcement" du pass sanitaire et l'"accélération" de la campagne de rappel.

Selon Gabriel Attal, "il faut continuer à être très vigilant sur les gestes barrières. (...) La question du port du masque est centrale, y compris pour les personnes vaccinées" car "la vaccination permet de réduire de façon importante le risque de transmettre le virus ou d'être contaminé, mais elle ne l'éteint pas totalement".

La seconde possibilité sera "le renforcement du pass sanitaire pour mettre davantage de contraintes sur les non-vaccinés que sur les vaccinés", en concertation "avec les entreprises, les établissements recevant du public".



Gabriel Attal a également indiqué "travailler avec les élus locaux, pleinement investis depuis le début dans la campagne de vaccination, pour faire tourner des centres et garantir que, partout sur le territoire, les Français ont accès à la vaccination et au rappel".



La dose de rappel est réservée aux plus de 65 ans, mais elle doit s'étendre aux 50-64 ans début décembre.



Le gouvernement pourrait également choisir de raccourcir le délai pour bénéficier de cette injection de rappel à 5 mois, comme en Israël ou en Italie.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'exprimera lors d'une conférence de presse ce jeudi pour détailler les mesures après les concertations de ce mercredi.