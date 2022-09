Port du masque au début de la crise du Covid "nous nous sommes trompés" reconnaît Olivier Véran

Olivier Véran

Olivier Véran, actuel porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la Sané, qui publie un livre "Par-delà les vagues" "Journal de crise au coeur du pouvoir" était l'invité de France Inter ce lundi matin.

"Ce n'est pas un livre exhaustif ou qui fait le compte-rendu détaillé ou historique de tout ce que les Français ont vécu et connaissent très bien mais un livre qui veut ouvrir les coulisses et fait partager mon quotidien et celui de mes équipes", explique Olivier Véran à France Inter.

Mais alors que l'épidémie gagnait du terrain et qu'il fallait prendre des décisions inédites et rapides, comment le ministre de la Santé d'alors a-t-il pu trouver le temps d'écrire ? "J'ai pris l'habitude pendant les voyages en train ou assez tard le soir d'écrire un petit peu le ressenti sur des moments marquants de la crise Covid", justifie-t-il.

"Je dis pardon parce que nous nous sommes trompés" à propos de la gestion du port du masque en début de crise du Covid-19 en France en 2020, a reconnu lundi 12 septembre sur France Inter l'ancien ministre de la Santé.

"La science tatonne, quelques fois elle se plante" "Nous avions tort scientifiquement" Mais il précise ne pas avoir caché sciemment la pénurie en disant que le masque ne servait à rien, ce que beaucoup de Français croient selon Olivier Véran.