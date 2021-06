Stationnement résidentiel à Paris

Les possesseurs de motos et de scooters devront payer pour laisser leurs véhicules sur la voie publique, sauf s’ils sont électriques

Réforme du stationnement à Paris souligne Le Monde : début 2022 les possesseurs de motos et de scooters devront eux aussi payer pour laisser leurs véhicules sur la voie publique, sauf s’ils sont électriques. Le stationnement des deux-roues motorisés est déja payant en région parisienne à Vincennes et Charenton (Val-de-Marne), depuis 2018.

A Paris, garer sa voiture sur une place dans la rue va coûter 50 % de plus dès le 1er août, sauf pour ceux qui ont une carte de résident. Les contraventions vont passer de 50 à 75 euros dans le centre de Paris, de 35 à 50 euros dans les arrondissements extérieurs. Le stationnement dans les bois de Vincennes et de Boulogne va devenir payant à l’automne ajoute Le Monde.

Le plan s’inscrit dans une réflexion globale sur le stationnement. Au fil des ans, le trafic automobile a beaucoup diminué dans la capitale. Il n’y a plus besoin d’autant de places de stationnement (plus de 800 000 à l’heure actuelle, dont 65 % dans les sous-sols d’immeubles, 17 % dans les rues et 18 % dans les parkings publics) précise Le Monde.