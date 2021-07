vaccination covid-19 Espagne

L'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni constent un rebonde l'épidémie, come la France. Le 25 juin, l'Espagne recensait une moyenne quotidienne glissante (sur sept jours) de 3 574 nouveaux cas. Ce chiffre s'élevait mercredi à 12 719 nouvelles infections. Du 30 juin au 7 juillet, les nouvelles contaminations sur une journée ont augmenté de 147,82 % selon Edouard Mathieu, responsable des données du site Our World in Data, cité par France Info.

Les cas pour un million d'habitants ont doublé en six jours. L'Espagne compte ainsi en moyenne 272 nouveaux cas quotidiens pour un million d'habitants, contre 41 cas en France selon Our World in Data.

Même tendance au Portugal où mercredi, le pays a recensé une moyenne glissante de 2 352 nouvelles contaminations en 24 heures, contre 1 604 une semaine plus tôt et 773 le 15 juin. Ainsi, elles ont augmenté de 46,6% entre le 30 juin et le 7 juillet (un niveau similaire à l'évolution française) et le nombre de cas pour un million d'habitants est désormais de 231 souligne France Info.

Par contre dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, ou l'Autrice la hausse est plus légère.