Plus de 6 Français sur 10 souhaitent qu'Élisabeth Borne soit remplacée

Presque d’un an après son arrivée à Matignon, et malgré sa détermination à rester accrochée à son poste, 62% des Français souhaitent ainsi qu'Emmanuel Macron nomme un nouveau chef du gouvernement, d'après un sondage Odoxa-Blackbone pour Le Figaro.

« Je veux continuer à agir », a pourtant jugé la locataire de Matignon dans les colonnes du JDD ce weekend. Affaiblie politiquement par la réforme des retraites, Élisabeth Borne est loin d'être assurée d'être maintenue à son poste par Emmanuel Macron après le 14 juillet.

69% des Français jugent ainsi son bilan « pas satisfaisant » et seulement 5% des personnes interrogées dans ce sondage jugent son travail « très satisfaisant ». Seuls les sympathisants de Renaissance disent qu'elle a toute sa place à Matignon (73%) contre seulement 37% pour l'ensemble des Français. Sans surprise, c'est chez les sympathisants La France insoumise (84%) et Rassemblement national (75%) qu'on réclame le plus sa démission.

La Première ministre paie manifestement le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites et le rejet massif du texte, de sondages en sondages. Mais Élisabeth Borne semble aussi payer ses atermoiement sur le projet de loi immigration. Après avoir reporté à l'automne ce texte qui veut à la fois faciliter les expulsions tout en lançant un titre de séjour pour les métiers en tension, Matignon a fait marche arrière ces derniers jours et un texte sera bien présenté en Conseil des ministres en juillet. Ainsi, seules 32% des personnes interrogées dans le sondage Odoxa-Blackbone trouvent ainsi qu'elle est « capable de tenir tête » au président de la République.

Par ailleurs, seuls 22% des Français la jugent ainsi « proche de leurs préoccupations ». « J'ai porté des réformes, je connais les élus, le Parlement, je peux être utile à mon pays », a pourtant jugé l'énarque.