Plus d'autonomie, moins de vacances ? Emmanuel Macron esquisse à Marseille "une nouvelle école"

Emmanuel Macron, président de la République, à Marseille.

Depuis Marseille, Emmanuel Macron a esquissé mardi les contours d'"une nouvelle école" qui viendrait "bousculer les idéologies de base", avec plus d'autonomie, pour les enfants dès deux ans, des horaires élargis au collège, et sans doute moins de vacances, pour tenter de réduire les inégalités. Le président de la République, à Marseille pour l'acte II de son plan "Marseille en grand", imagine la deuxième ville de France comme le laboratoire de ses politiques publiques. Et il redoublait d'enthousiasme mardi matin devant les innovations pédagogiques lancées dans quelque 80 écoles marseillaises.

Doté d'une enveloppe de 2,5 millions d'euros, ce projet porté personnellement par le chef de l'Etat invite les écoles à plus d'autonomie en développant des projets thématiques avec la possibilité pour le directeur de participer au choix de son équipe. Travail autour du "bien manger", sur le mobilier et l'organisation de la classe inspiré de Finlande, cours d'anglais même pour les parents: "On a inventé une nouvelle école. Pour moi, c'est encore plus important que les murs, c'était des blocages depuis des décennies", savourait Emmanuel Macron.

"Au début, si on se parle franchement, il y avait beaucoup de réticences, ça vient complètement bousculer les idéologies de base", a-t-il reconnu. Les réticences restent vives toutefois, puisque une grande majorité des 470 écoles de Marseille n'ont pas souhaité à ce stade s'engager dans ce dispositif.

Nouvel argument pour le rejoindre : les écoles qui y participent pourront utiliser le pass culture, réservé pour l'instant aux collèges-lycées. Au-delà de ce laboratoire des écoles du futur qu'Emmanuel Macron voudrait voir étendu partout en France, il a insisté sur la nécessité de "mettre plus de moyens là où il y a plus d'inégalités": "Il faut plus d'autonomie".

Désormais, Emmanuel Macron veut aussi "rouvrir" le débat sur le temps scolaire sur l'année, "une des autres grandes hypocrisies françaises" pour lui. "Quand on a des vacances de trois mois, l'inégalité revient", a-t-il insisté mardi matin.

Nouvelle annonce donc, après celles faites lundi soir, devant plus de 300 habitants et acteurs des quartiers Nord de Marseille. Dans ces quartiers sensibles, il veut dédoubler les classes dès la moyenne section de maternelle, élargir progressivement les horaires au collège jusqu'à 18h00, et offrir la possibilité d'entrer à l'école dès deux ans.

À Lire Aussi

Marseille en grand ou les illusions générales de l’Etat projetées sur la cité phocéenne