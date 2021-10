Pléthore de ministres et de conseillers, le gouvernement Castex est  le plus cher de la Ve République

René Dosière

« Le rapprochement des gouvernements Castex de 2021 et Philippe de 2019 se caractérise par l’expression “toujours plus”. Plus de ministres (42 contre 34), plus de conseillers (559 contre 313), plus d’effectifs de cabinets ministériels (2 793 contre 2 338) », note l’ancien député René Dosière, cité par Le Point.

Si la rémunération moyenne d’un conseiller a diminué depuis trois ans (9 160 euros brut en 2019 contre 8 225 en 2021), le coût du gouvernement Castex s’élève à 160 millions d’euros en 2021, contre 126 millions pour celui de son prédécesseur, soit une augmentation de 27 %. Conclusion de Dosière, président de l’Observatoire de l’éthique publique,: le gouvernement Castex est « le plus cher de la Ve République ».

Dans le détail, on constate que tous les postes augmentent. Les ministres de Jean Castex coûtent 5,2 millions d’euros (contre 4,1 sous Édouard Philippe), le cabinet du Premier ministre, 27,5 millions (contre 26,7) et les cabinets des ministres et secrétaires d’État 126,8 (contre 125,9).

Mais, la somme consacrée au fonctionnement du gouvernement est à relativiser : elle ne représente que 12 centimes sur 1 000 euros de dépenses publiques souligne Le Point