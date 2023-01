Plan justice d’Eric Dupond-Moretti : le procureur général François Molins se félicite d’un « pas important »

François Molins pose lors d'une séance photo dans son bureau, le 17 juillet 2019, à Paris. /

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a dévoilé jeudi 5 janvier une soixantaine de mesures pour améliorer le fonctionnement de la Justice et pour répondre aux attentes formulées lors des États généraux lancés fin 2021.

Les plus hauts magistrats de France, le premier président de la Cour de cassation Christophe Soulard et le procureur général François Molins, se sont exprimés lors de la traditionnelle audience solennelle de rentrée, devant une assemblée comprenant notamment le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

Christophe Soulard a estimé que les « grandes lignes » des réformes à réaliser avaient été « identifiées » et qu'il revenait au gouvernement et au parlement de prendre des mesures.

François Molins a souligné le « nouvel effort budgétaire important » et l'embauche de 10.000 fonctionnaires de justice d'ici à 2027, dont 1500 magistrats.

Selon François Molins, les annonces d’Eric Dupond-Moretti :

« C'est un pas important que je tiens à saluer, qui devra bien sûr être poursuivi à la lumière des travaux du groupe de travail sur l'évaluation de la charge de travail des magistrats et être accompagné des réformes de fond nécessaires aux problèmes structurels que rencontre notre institution. (…) Je forme toutefois le vœu que ce plan permette de relever les défis de la qualité pour notre justice en la rendant plus humaine, plus accessible et plus proche du citoyen ».

Lors de son discours, François Molins est revenu sur la « crise ancienne » du « service public de la justice » dont le « paroxysme » a été la « tribune des 3000 » magistrats dénonçant leurs conditions de travail et la mort de la magistrate de Nanterre Marie Truchet.

François Molins a rappelé l'importance de la réforme toujours attendue du parquet.

