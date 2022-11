Plafonnement du prix du pétrole russe : Vladimir Poutine avertit contre de « graves conséquences »

Les pays du G7, de l'Union européenne et l'Australie se sont dits favorables à un plafonnement du prix du pétrole russe. Ils doivent bientôt annoncer leur décision.

Le maître du Kremlin met en garde. Jeudi, Vladimir Poutine a menacé contre de « graves conséquences » en cas de plafonnement du prix du pétrole russe, alors que plusieurs pays favorables à une telle mesure doivent bientôt annoncer leur décision.

« De telles actions vont à l'encontre des principes des relations commerciales et vont très probablement aboutir à de graves conséquences pour le marché énergétique mondial », a déclaré Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, selon un communiqué du Kremlin.

L'objectif est d'arriver à un prix maximal pour les hydrocarbures russes qui puisse être mis en place avant l'entrée en vigueur de nouvelles sanctions européennes, prévues à partir du 5 décembre.

Ces nouvelles séries de sanctions prévoient notamment d'interdire aux assureurs et réassureurs de couvrir le transport maritime de pétrole russe, les opérateurs européens devant être exemptés en cas d'accord si le pétrole est vendu à un prix inférieur ou égal au plafond préétabli.

Le but de ces sanctions est de réduire les ressources financières de la Russie, et ainsi sa capacité à poursuivre l'offensive en Ukraine, mais également de contenir la hausse des prix de l'énergie. Ce prix doit cependant rester supérieur au prix de production, pour inciter la Russie à continuer à en vendre, et ne pas couper les vannes.