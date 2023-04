Placements immobiliers : quarante ans de rendement étudiés

Ces quarante dernières années ont été marquées par des prix de l’immobilier en hausse.

Dans une étude, l'institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) a mesuré les taux de rendement des différentes catégories d'actifs sur le court et le long terme. Dans cette enquête « 40 ans de performances comparées - 1982-2022 », l'IEIF constate qu'un grand cycle de l’immobilier est en train de se terminer et qu'un autre commence. Ces quarante dernières années ont été marquées par des prix de l’immobilier en hausse, une inflation basse et des taux d’intérêt du crédit qui ont diminué sur la période.

Le prochain cycle sera probablement marqué par le retour de l’inflation lié à la guerre en Ukraine ainsi qu’aux nouveaux objectifs comme la rénovation énergétique. Le vieillissement de la population ou encore le développement du télétravail amènent également de nouveaux besoins qui vont avoir un impact sur le secteur. « Le télétravail était, par exemple, anecdotique avant la crise sanitaire mais il est désormais ancré dans les habitudes. Il y aura sans doute besoin de construire moins de bureaux à l’avenir alors que la demande de logements sera stimulée », prévoit Stéphanie Galiègue, directrice générale déléguée de l’IEIF.

À Lire Aussi

Taxe européenne sur le chauffage : quand l'UE s'enferre dans sa quête illusoire de décarbonisation