Lors d’un récent déplacement en Provence, Valérie Pécresse n’a pas exclu de faire participer l’armée à des opérations de « sécurisation de zones » menées par des « brigades coup de poing » dans des « zones de non-droit, de non-France » rappelle Le Parisien

La candidate LR à l’élection présidentielle vise notamment des interventions des forces de l’ordre contre des trafiquants de drogue.

Marine Le Pen elle-même a fait mine de s’offusquer : « Valérie Pécresse fait du gros rouge qui tache, a-t-elle cinglé. Quand on envoie l’armée, on assume la responsabilité que l’armée tire, or moi je ne souhaite pas cela »

"La mission des armées, c’est d’assurer la défense et la protection du territoire et des Français où qu’ils se trouvent, pas de faire du maintien de l’ordre" tranche une source militaire.

L'entourage de Pécresse croit pourtant que le recours à l'armée est possible : "Dans ces opérations coup de poing, l’armée ne serait qu’en soutien, pour sécuriser le périmètre de l’intervention des forces de police qui sont seules habilitées à arrêter les délinquants"