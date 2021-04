PDG de Pfizer : une troisième dose de vaccin Covid probablement nécessaire dans les 12 mois suivant les deux doses

Pfizer

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré dans une interview à la chaîne américaine CNBC, qu'il était probable que les qu'une troisième dose de vaccin Covid-19 soit nécessaire dans les 12 mois suivant une vaccination complète.

«Un scénario probable est qu’il y aura probablement un besoin pour une troisième dose, quelque part entre six et 12 mois, puis à partir de là, il y aura une revaccination annuelle, mais tout cela doit être confirmé. Et encore une fois, les variantes joueront un rôle clé » a expliqué Albert Bourla.

Pfizer a déclaré plus tôt ce mois-ci que son vaccin Covid-19 était efficace à plus de 91% pour protéger contre le coronavirus et à plus de 95% contre une maladie grave jusqu’à six mois après la deuxième dose. Le vaccin de Moderna, qui utilise une technologie similaire à celle de Pfizer, s’est également révélé très efficace à six mois.