Passe rail : le gouvernement enterre la promesse de Macron pour cet été et rejette la faute sur les régions

Faute d’un accord sur son financement avec l’ensemble des régions, le passe rail, un abonnement illimité sur les TER pour les jeunes à 49 euros promis par Emmanuel Macron, ne sera pas mis en place comme prévu cet été. « À moins d’un changement de pied des présidents de région aujourd’hui même, nous ne pouvons pas être opérationnels cet été », a lâché le ministre des Transports Patrice Vergriete sur Franceinfo ce mercredi 3 avril.

Si le passe rail était d’abord destiné à tous, le gouvernement a décidé de le restreindre aux jeunes en début d’année, après le remaniement.

« On a accepté que l’État prenne en charge 80% du coût », estimé à 15 millions d’euros, comme les régions le demandaient, a assuré Patrice Vergriete. Il restait donc « un peu plus de 3 millions à se partager entre régions », donc « pas grand-chose », estime le ministre. Mais Hervé Morin (Normandie), Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes) et Xavier Bertrand (Hauts-de-France) n’ont pas donné leur accord, a-t-il regretté. « On ne peut pas faire une France en peau de léopard », où le passe rail serait valable dans certaines régions et pas d’autres, abonde-t-il. D’autant que certains TER sont gérés par plusieurs régions à la fois…

Patrice Vergriete a envie d’y croire : « on n’a pas envie de lâcher le morceau », a-t-il martelé, assurant que « la promesse du président de la République tient toujours ». « Je le dis aux présidents de régions : travaillons pour 2025 ».