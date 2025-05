Echanges musclés

Passe d'armes entre Benyamin Netanyahu et les deux dirigeants Emmanuel Macron et Keir Starmer sur Gaza

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a répondu au communiqué des deux dirigeants européens Emmanuel Macron et Keir Starmer, qui condamnait l'action d'Israël à Gaza, en fustigeant leur initiative et en rappelant le droit de son pays à se défendre et à obtenir la dissolution du Hamas.