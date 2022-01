Pass vaccinal : les restaurateurs disent qu'ils ne vérifieront pas l'identité du porteur

QR code Pass sanitaire

"Le contrôle d’identité ne sera pas appliqué car, un, il n’est pas obligatoire, et deuxièmement on n’est pas formés à juger de la validité de ce pass" mais aussi "parce qu'on n'a pas le temps et on a déjà suffisamment de problèmes dans la restauration aujourd'hui", a réagi sur France Info, Jean Terlon, vice-président de l’UMIH-restauration, la branche de restauration de l’Union des métiers et des industrie de l’hôtellerie.

"Le problème est que le pass sanitaire est, depuis le début, falsifiable. C'est exactement le même problème que la carte Vitale. Il y a un député qui a expliqué aux ministres que c'était un mauvais choix d'avoir mis un pass sanitaire sans photo, donc aujourd'hui, on nous demande à nous, professionnels, de rectifier ce problème", a ajouté Jean Terlon.

Il estime donc que le pass vaccinal "est une tempête dans un verre d'eau".