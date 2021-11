Pass sanitaire : renforcement des contrôles confirme Gérald Darmanin

Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce sur Europe 1 que les contrôles du pass sanitaire vont se renforcer très prochainement, "comme en septembre". C'est une demande du président Emmanuel Macron, affirme le ministre, pour contrer l'augmentation du taux d'incidence du Covid-19 partout en France souligne Europe 1.

"En septembre, il y avait 50.000 personnes qui étaient contrôlées chaque semaine, et 8.000 établissements. Si je regarde les chiffres de la semaine dernière, c'était la moitié, soit un peu moins de 25.000 personnes contrôlées et 4.000 établissements", a précisé le ministre.

Vu l'augmentation du taux d'incidence, l'hiver arrive et le virus circule plus, le président de la République m'a demandé hier (mardi) de dire aux préfets, aux policiers et aux gendarmes de contrôler davantage comme en septembre. Ce matin (mercredi), une instruction part aux préfets, et je les réunis bientôt pour pouvoir appliquer ces demandes" a aussi déclaré le ministre de l'Intérieur.

Gréald Darmanin a ajouté : "On aimerait tous que les policiers et les gendarmes fassent autre chose. On aimerait tous d'ailleurs faire autre chose que gérer la crise sanitaire"