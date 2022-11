Pas de risque pour l'environnement après une fuite dans la centrale nucléaire de Civaux

centrale nucléaire du Bugey

Une fuite a été découverte mercredi 2 novembre au sein du circuit primaire du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne) selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) cité par France Info.

Ce pépin risque de retarder le redémarrage de ce réacteur qui était prévu le 8 janvier 2023.

"Il n'y a aucun risque pour l'environnement ni pour la santé publique. C'est un évènement qui a eu lieu au cours de ce que l'on appelle une épreuve hydraulique du circuit primaire. C'est le circuit qui permet de refroidir le combustible nucléaire et de transporter cette chaleur vers des échangeurs qui vont permettre de vaporiser de l'eau et de faire tourner les turbines." explique Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) citée par France Info.

"C'est une espèce de bouchon qui a été mis là pour éviter qu'il y ait une fuite d'eau. C'est ce bouchon qui n'a pas tenu et qui a causé la fuite. Ce n'est pas un évènement grave ou lourd en termes de réparation." ajoute Karine Herviou.