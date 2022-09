The Guardian

Pas de publicité numérique non plus dans les gares, aéroports et métros

En Grande-Bretagne, les radiodiffuseurs, les éditeurs de journaux, les stations de radio et les plateformes de médias sociaux, dont Snapchat, ont institué une interdiction publicitaire sans précédent en réponse à la mort de la reine indique le Guardian.

ITV, Channel 4 et Sky ne diffusent pas de publicités sur leurs chaînes principales avant au moins 5 heures du matin samedi, conformément à un protocole d'accord avec Buckingham Palace ; cependant, leurs chaînes numériques telles que ITV2, 3 et 4 continueront de le faire.

Les diffuseurs commerciaux et les organismes de l'industrie des médias se réunissent ce vendredi après-midi pour décider si la panne doit être prolongée tout au long du week-end.

Twitter a déclaré aux agences médias, qui achètent des publicités pour le compte de clients, qu'il ne diffusera pas de publicités au Royaume-Uni pendant 48 heures.

Une pause de la publicité est mise en place par News UK, éditeur du Times et du Sun, Reach, propriétaire des journaux nationaux Mirror et Daily Express, ainsi que de plus de 100 titres régionaux, dont le Manchester Evening News, et les éditeurs du Daily Mail et le Daily Telegraph.

Clear Channel UK et JCDecaux – les deux plus grands propriétaires de sites de médias extérieurs, des panneaux d'affichage et des affiches aux publicités dans les gares, les aéroports et le réseau souterrain de Londres – ont suspendu toutes les publicités sur les écrans numériques et les ont remplacées par des hommages à la reine.