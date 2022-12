© MIGUEL MEDINA / AFP

Champs-Elysées

Paris : un dispositif de sécurité a été mis en place pour les quarts de finale de la Coupe du monde afin d’éviter des débordements pour les matches de la France et du Maroc

Un dispositif d'ordre public spécifique et des restrictions de circulation seront appliqués à l’occasion des matches entre le Maroc et le Portugal et entre la France et l'Angleterre ce samedi dans les rues de la capitale.