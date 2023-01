Paris : hausse des prix de la recharge des voitures électriques sur le réseau de bornes publiques

Voitures électriques Renault

Belib’, la filiale de TotalEnergies, qui gère le réseau public parisien de recharge des voitures électriques a augmenté ses prix souligne Le Parisien.

Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, le 2 janvier, certains utilisateurs protestent sur les réseaux sociaux, et dénoncent des prix abusifs liés à la situation de quasi-monopole de Belib’ dans Paris.

La facture a en tout cas bondi sur la totalité du parc de 2300 points de charge. terminée la facturation calculée uniquement au temps de charge sur les bornes dites « lentes ». Désormais, le prix de la recharge est fixé en fonction du temps de branchement et de la puissance effectivement consommée.

Les charges sur les bornes « boost » et « boost + » (les bornes rapides et ultrarapides) restent, elles, facturées au temps passé et augmentent respectivement de 27 et 53 %.

Et enfin, formule nocturne « heures creuses » (réservée aux abonnés résidents) a aussi augmenté.