Paris : des mineurs non accompagnés (MNA) délinquants responsables de cambriolages, vols à la tire, vols avec violence

Police

Les MNA, ces enfants des rues, dont la minorité réelle pose question, étaient en 2020 à l’origine de 30 % des cambriolages, de 44 % des vols à la tire et de 32 % des vols avec violence, selon les chiffres du parquet de Paris, repris dans le rapport parlementaire de Jean-François Eliaou et Antoine Savignat, rendu public en mars 2021 écrit Le Parisien.

La préfecture de police de Paris s’inquiète pour sa part de « leur montée en puissance » : entre 2016 et 2020, ils sont passés de 3 à 29 % des mis en cause en matière de cambriolages (soit une multiplication par 10), et de 8 à 27 % pour les vols violents (multiplication par près de 4).

Les Maghrébins, essentiellement marocains et algériens, constituent la majorité de cette population ajoute Le Parisien.