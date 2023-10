La Première ministre Elisabeth Borne, photo AFP

On recense actuellement, après 24 heures de combats, plus de 500 morts et des milliers de blessés. Israël, qui a fait l’objet de plusieurs attaques terroristes (orchestrées par le Hamas) ce samedi 7 octobre 2023, a opté pour une réponse militaire rapide et n’a pas manqué de déployer des unités au sol en plus de bombarder certains des postes de commandements supposés de la bande de Gaza. Le pays se donne d’ailleurs 24h supplémentaires pour évacuer ses résidents, rapporte TF1 sur son site.

Sans grande surprise, la France a fermement condamné l’assaut terroriste perpétré par le mouvement du Hamas. Cependant, ainsi que le souligne Le Figaro sur son site, une partie de la gauche – incarnée notamment par la France Insoumise – a refusé d’ainsi s’essayer à l’exercice. La Première ministre y a vu des “ambiguïtés révoltantes”, qu’elle n’a pas manqué de dénoncer depuis la rentrée du camp présidentiel, organisée à Bordeaux ce week-end. Devant les micros de BFM, à qui elle a accordé un plateau, Elisabeth Borne a précisé sa pensée : “On ne peut pas renvoyer dos-à-dos le Hamas et Israël”.

Et elle d’insister, au sujet de ce qu’elle estime être une forme de “complaisance” que la France Insoumise nourrirait à l’égard de l’organisation terroriste, souligne encore Le Figaro. La cheffe du gouvernement n’a pas manqué de décrire “l’antisionnisme” revendiqué par LFI comme une façon, “parfois”, de “masquer une forme d’antisémitisme”. Ces propos ont rapidement fait l’objet d’une réponse de la part Jean-Luc Mélenchon. Selon l’ancien candidat à la présidentielle, Elisabeth Borne “profite de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre LFI”. Il revendique, par ailleurs, l’expression d’une “position constante de notre pays depuis De Gaulle” et a décidé de critiquer la violence des deux camps. “Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu’une chose : la violence produit et ne reproduit qu'elle-même”, a-t-il ainsi expliqué sur X, anciennement Twitter.