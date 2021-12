Vaccination

Il est possible que la situation de Paris soit similaire à celle de Londres dans 15 jours

"La dynamique d’Omicron est désormais connue : il y a un doublement du nombre de cas environ tous les deux jours, du jamais-vu avec les autres variants" explique Jean-Stéphane Dhersin, directeur adjoint scientifique au CNRS et spécialiste en modélisation des épidémies dans Le Parisien.

Selon lui, en France, "il est tout à fait possible que la situation de Paris soit similaire à celle de Londres dans quinze jours".

"Tout laisse penser que l’explosion sera comparable à celle du Royaume-Uni. On va dépasser les 100 000 contaminations quotidiennes assez vite. Mais on ne sait pas sur quoi cela va déboucher en termes d’hospitalisations, parce qu’on ne connaît pas la dangerosité de ce variant"

Le Parisien ajoute : "La stratégie de pousser à la vaccination et à la dose de rappel, probablement efficace contre Omicron, fait quasiment l’unanimité chez les médecins. En revanche, l’absence de jauges ou d’autres mesures encore plus restrictives (fermeture de certains établissements, couvre-feu, etc.) fait beaucoup moins consensus".