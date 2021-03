Olivier Véran ne croit pas à un passeport sanitaire qui donnerait accès à tel ou tel lieu en France selon que l'on est vacciné ou pas

Olivier Véran

Invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, Olivier Véran, a déclaré que le passeport vaccinal recouvre deux sujets différents qui n'ont rien à voir. D'une part la circulation d'un Etat à l'autre en Europe, en fonction de votre statut vaccinal avec un certificat le précisant, d'autre part l'accès à un certain nombre de lieux.

Dans ce dernier cas, le ministre considère que la France est un pays égaitaire, et que "ce n'est pas un pays qui va dire : Si tu es vacciné , tu peux entrer là, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas". En clair le fait d'être vacciné ne vous donnera pas accès aux restaurants et aux lieux culturels ou sportifs, alors que l'accès à ces mêmes lieux serait interdit aux non vaccinés.

"Peut-être que je me trompe, je ne veux pas préempter le débat" a ajouté le ministre.

"Il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux juridiques, des enjeux sanitaires, des enjeux numériques qui sont importants" mais "ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui". mais le sujet pourrait être abordé plus tard : "pourquoi pas avant l'été"