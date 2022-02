Olivier Véran envisage la fin du masque en intérieur à la mi-mars si les conditions sont réunies

Olivier Véran

"Probablement qu'à la mi-mars, si les conditions sont réunies, on pourra alléger à nouveau" les restrictions sanitaires, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran sur France Info."Les conditions réunies, ça veut dire que l'hôpital est en état de fonctionnement normal, qu'on n'est plus obligés de déprogrammer des soins, que la charge sanitaire en réanimation n'excède pas 1 000-1 500 malades. Ce que nous disent les modélisations aujourd'hui c'est que la circulation du virus se poursuit, mais qu'elle est très faible dans notre pays".

"Si on suit cette dynamique, 15 jours après le 28 février, ça nous amène à la mi-mars, on pourrait commencer à se poser sérieusement la question du port du masque en intérieur, chez les adultes et les enfants", selon Olivier Véran.

Par contre, le ministre s'est inquiété du faible taux de vaccination des enfants et des femmes enceintes : "Je prends mon bâton de pèlerin (...) pour dire et redire aux parents que vacciner son enfant, c'est ne pas prendre le risque qu'il fasse partie de ces centaines d'enfants qui sont hospitalisés pour une forme grave de Covid", a insisté le ministre de la Santé en regrettant que "30% des femmes enceintes" ne soient pas vaccinées