Selon une enquête d’Obépi-Roche dévoilée par Le Parisien , menée auprès de 11 827 personnes entre le 24 septembre et le 5 octobre 2020, 17 % de français sont désormais touchés par l’obésité et/ou le surpoids. Si ce chiffre reste relativement stable, la part des jeunes touchés par cette maladie, elle, progresse fortement.

Passée de 15 % en 2012, à 17 %, la part des personnes en situation d’obésité n’échappe néanmoins pas à l’augmentation précise Le Parisien.

Et, c'est étonnant "34 % des enfants de 2 à 7 ans sont en surcharge pondérale, dont 18 % sont en situation d’obésité."

Des chiffres qui pourraient être sous-estimés. Selon une étude récente de Santé publique France, les participants aux enquêtes de santé publique ont tendance à mal évaluer leur corpulence, ce qui pourrait fausser les chiffres car les Français se voient plus grand et plus maigres